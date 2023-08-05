Били по "Мотор Сичи" и Хмельницкой области: Зеленский раскрыл подробности ракетной атаки РФ

По словам президента, россияне применили "Калибры" и "Кинжалы". Силам ПВО удалось уничтожить часть ракет.

Запуски ракет были направлены по Хмельницкой области и заводу "Мотор-Сич" в Запорожье. Об этом в субботу, 5 августа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной обстрел Украины со стороны Росси.

По данным президента, часть ракет была сбита силами противовоздушной обороны.

"Сегодня произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. "Кинжалы", "Калибры". Били по "Мотор Сичи", по нашей Хмельницкой области. Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны", — отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что даже при продолжающихся атаках России, Украина не собирается покоряться и отступать перед агрессией. По словам президента, ракетные обстрелы городов не помогут РФ достичь своих целей.

"Международное право России не удастся подменить террором, или кризисами, или любым запугиванием. Буквально каждая неделя добавляет мировой действительно силы для защиты нормальной жизни", — добавил Зеленский.

Ракетный обстрел Украины 5 августа — последние новости

5 августа Вооруженные силы РФ провели массированную ракетную атаку на города Украины. Сообщалось о взрывах в Запорожской и Хмельницкой области, а также работе ПВО в Киевской области.

Также в Воздушных силах сообщали, что часть ракет запустили с территории Белоруси.

Позже стало известно, что оккупанты попали по окраине города Запорожья. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, что 5 августа взрывы также прозвучали на территории России. В соцсетях сообщали о работе ПВО в Подмосковье, Калужской и Тульской областях.