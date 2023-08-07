Путин может встретиться с Эрдоганом в Турции уже в конце августа, — СМИ

По данным журналистов, турецкое правительство во время встречи 7 августа может оценить вероятность визита российского президента. Владимир Путин не покидал территорию России уже много месяцев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин может впервые за длительное время покинуть территорию страны и посетить Турцию. Предварительно, случится визит в конце августа. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet 7 августа.

Журналисты убеждены, что до конца месяца встреча должна состояться. Упомянули они это в контексте повестки встречи турецкого правительства, которая запланирована на понедельник.

Она должна пройти под председательством главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, на котором они и обговорят вероятность встречи с российским лидером.

"Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", — говорится в статье турецкого издания.

Визит Владимира Путина в Турцию: подробности

В начале августа российские СМИ ссылаясь на канцелярию турецкого президента начали писать, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились лично встретиться в ближайшее время, однако точная дата не сообщалась.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Турции отдельно заявил, что будет прикладывать все усилия для возобновления "зерновой сделки".

Напомним, 4 августа сообщалось, что Россия может попытаться затянуть войну до следующих выборов в США. По данным журналистам, у Владимира Путина есть надежды на то, что Джо Байден проиграет и это приведет к сокращению поддержки Киева.