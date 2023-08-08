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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

У нас есть свое оружие для ударов по РФ, а западное нужно для деоккупации Украины, — Данилов

Юрий Борисов
Фото: прес-служба РНБО | Данилов рассказал для чего Украине дальнобойное оружие

Западные партнеры, по мнению секретаря СНБО, могут быть уверены, что дальнобойное оружие, которое передают ВСУ, будет использоваться только для освобождения оккупированных территорий.

На фоне роста угрозы стабильности и безопасности в Европе и Африке, Германия и Франция начали оказывать максимальное сотрудничество Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает издание"Украинская правда".

"Я могу сказать: нам есть чем бить по территории России собственным производством. А для того, чтобы мы могли освобождать наши территории захваченные, то мы обращаемся к странам-партнерам, чтобы они нам помогли именно с вооружением для освобождения этих наших территорий", — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, в последнее время Германия и Франция изменили свою позицию и оказывают максимальное сотрудничество Украине, осознавая коварство РФ. Он отметил важность поддержки от стран-партнеров, особенно в контексте нынешней ситуации на африканском континенте, особенно в Нигере, где также "без россиян не обошлось"

Данилов отметил, что хотя в мировом сообществе есть другие важные события, война в Украине и российская агрессия в центре Европы остаются актуальными для всех стран Евросоюза, ведь эта агрессия представляет угрозу для стабильности и безопасности на континенте.

К слову, 7 августа народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил, что в Бундестаге, вероятно, достигнуто соглашение о передаче Германией дальнобойных ракет Taurus для Вооруженных сил Украины .

Напомним, 3 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине не передали ракеты Taurus, поскольку они имеют "особую дальнобойность".

Ранее, 27 мая, Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus. А несколькими днями ранее представитель партии ХДС и эксперт по обороне Родерих Кизеветтер высказался за поставки в Украину немецких крылатых ракет Taurus.