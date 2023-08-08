Есть борщ, барбершоп и магазин: СМИ показали, как выглядит лагерь с пленными РФ (фото, видео)

В лагере есть цеха, в которых работают военнопленные. За рабочий день они получают около 10-15 гривен, рассказали журналисты.

С российскими военнопленными в Украине обращаются согласно Женевской конвенции. Об этом сообщили в РБК-Украина.

В издании рассказали о российских военнопленных, которых держат в лагере на западе Украины, в частности его размер почти соответствует маленькой деревне.

"Это масштабная бетонная площадка с забором, колючей проволокой и башнями наблюдения по периметру", — говорилось в сообщении.

Пленных хорошо кормят. Им готовят борщи, каши с мясом, капустный салат и дают хлеб. В частности, на борще есть пленка жира, а каша залита сливочным маслом. Также российские пленные могут ходить в магазин, который есть на территории лагеря. Это небольшая комнатка с прилавками со сладостями, консервами, сладкой водой и бытовой химией. В свою очередь каждый пленный имеет собственный счет, куда его родные могут присылать ему деньги через посредников в Украине.

Также военнопленные работают и получают около 10-15 гривен за рабочий день. Они работают в нескольких цехах, где изготавливают подарочные пакеты, делают дырки и продевают в них синие шнурки или плетут кресла и диваны.

Кроме этого, пленные имеют комнату для отдыха, где есть телевизор, книги и шахматы, и помещение, где им позволяют звонить своим родным. В частности, звонок длится 15 минут. Российские военнопленные имеют в расписании "непрерывный" сон, который, по словам сотрудника лагеря, может прерываться из-за тревог.

"По правилам, когда бы ни объявили воздушную тревогу, пленных будят и ведут в укрытие. Раненых несут на носилках. Сколько раз тревогу объявят — столько раз их будут спускать в подвалы", — говорилось в сообщении.

Также в лагере следят за здоровьем военнопленных, их лечат, если они поступают с болезнями. Кроме этого, на территории есть барбершоп — маленькая комната с креслом и зеркалом в резной деревянной раме. Тогда как комнаты, в которых содержат пленных, имеют запах мыла и выглядят опрятными.

Напомним, в июле проект "Хочу жить", созданный при Координационном штабе работы с военнопленными при ГУР Минобороны, показал колонию, в которой содержат российских военнопленных. В колонии они имеют все необходимые условия: полноценное питание, соблюдение санитарных норм, обеспечение одеждой и средствами гигиены.

В июне журналисты издания WSJ пообщались с пленными россиянами, которые заявляли, что не хотят возвращаться домой после украинского плена. Ведь они боятся спецслужб, от которых ждут неприятностей.