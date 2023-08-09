Десяток артиллерии, танки и "Аллигатор": обновленные потери по данным Oryx (список)

Украинские военные продолжают вести эффективную контрбатарейную борьбу. В список потерь добавилось 12 артиллерийских установок. Оккупанты вместе с тем повредили одну шведскую БМП CV-90

Российские оккупанты продолжают терять в большом количестве технику и специальное инженерное оборудование во время контрнаступательных действий украинской армии. Об этом сообщает OSINT-аналитик Якуб Яновский из проекта Oryx.

Украинские военные продолжают вести эффективную контрбатарейную борьбу. Российские оккупанты потеряли по меньшей мере 12 артиллерийских установок. Больше всего уничтожили гаубиц "Мста-Б" — 4 единицы, САУ "Акация" — 3 единицы и гаубицы Д-30 — 2 единицы.

Список визуальных потерь ВС РФ

Также Силы обороны уничтожили и повредили 4 танка, среди них один из самых современных в РФ Т-90М и одновременно самый старый Т-55. Вместе с танками и артиллерией враг потерял 8 БМП и броневиков, а также одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1. Кроме этого российская армия потеряла станцию радиолокационной разведки Снар-10М1.

По обновленным данным аналитика Ричарда Верекера, больше всего российские войска теряют танки типа Т-80БВ и Т-72Б3.

Потери танков ВС РФ по моделям

В список также попал уничтоженный вертолет Ка-52 "Аллигатор", 5 транспортных средств для логистики и один БПЛА Элерон Т-16, который захватили украинские пограничники.

Потери украинской армии, которые добавились в список, были в разы меньше. Украинская армия потеряла 12 единиц техники, как отмечает сам Яновский, шведская БМП CV 9040 была только повреждена. Информация об уничтожении не подтвердилась.

Список потерянной техники ВСУ, уничтожение CV-90 не подтвердилось

Напомним, 9 августа ISW писали, что российские войска переместили в оккупированный Луганск 12-16 вертолетов.

Также 9 августа СМИ сообщили, что модернизированные Су-24 Воздушных сил Украины стали кошмаром для российского руководства, потому что они являются носителями Storm Shadow.