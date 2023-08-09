ВСУ показали БТР М113 с неизвестным турецким боевым модулем для ПВО (видео)

Военные говорят, что боевой модуль имеет баллистический компьютер, который позволяет автоматически отслеживать и наводиться на воздушные объекты. Обозреватели не исключают, что речь идет о SARP Dual от Aselsan.

На вооружении 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна есть БТР М113 с установленным на него турецким боевым модулем. Об этом сообщает пресс-служба бригады в фейсбуке.

В публикации сообщается, что новейшие системы противовоздушной обороны турецкого производства помогают бойцам на Лиманском направлении. Экипаж зенитной пушки рассказал о практическом применении боевой машины на базе американского БТР М113.

Наблюдатели считают, что военные показали боевой модуль производства Aselsan — SARP Dual. Бойцы говорят, что в основе лежат пулеметы калибра 12,7-мм "Утес" и ПКМ калибра 7,62 мм. Первый пулемет является основным оружием, а ПКМ больше для того, чтобы защищаться самому экипажу, говорят военные.

SARP Dual от Aselsan

"Автозахват цели и дальше уже установка ведет ее самостоятельно. Цель движется, а установка сама ее отслеживает. Рассчитывает все. Баллистику уже рассчитывает компьютер, вы просто нажимаете на спусковой крючок. Но чем меньше цель, тем труднее ее сбивать, потому что она имеет свои параметры. Это турецкая установка. Такая же установка стоит у них (Турции) на вооружении на границе", — говорит командир экипажа.

Кроме этого боевой модуль может вести огонь в ручном режиме, если есть такая необходимость. Также военные отмечают, что они уже использовали машину в бою.

Напомним, 2 августа СМИ писали, что Украину заинтересовали турецкие средства ПВО, которые разработал Aselsan.

1 августа СМИ писали, что Турция модернизировала штурмовик Су-25 для Азербайджана