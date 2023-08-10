"Спасут тысячи жизней наших солдат": Резников показал канадские бронемашины Senator (видео)

Министр обороны не уточнил, сколько машин передали ВСУ, однако в начале текущего года оборонное ведомство Канады пообещало поставить в Украину 200 единиц техники.

Министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал бронированные машины Senator, которые Канада предоставила Украине в рамках военной поддержки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). 9 августа Резников поделился своими первыми впечатлениями от этой техники в своем Twitter-аккаунте.

"Добро пожаловать в Украину, Senators от Rochelle! Эти бронемашины помогают защитить наши войска во время выполнения боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших солдат. Ведь в конечном итоге именно люди могут выиграть эту войну", — написал Резников.

Министр выразил благодарность правительству Канады, министру обороны Аните Ананд, министру по чрезвычайным ситуациям Биллу Блэру и всем канадцам за оказанную помощь.

Резников не уточнил точное количество переданных машин от Канады. Однако в январе Анита Ананд, министр обороны Канады, обещала поставить 200 подобных бронемашин ВСУ.

Что известно о бронемашинах Senator

Бронемашина Senator, производимая на заводе Rochelle с 2019 года, основана на шасси Ford F-550. Ее бронированный кузов и защищенные стекла способны выдерживать выстрелы огнестрельного оружия калибра 50BMG (12,7х99 мм). К тому же кузов способен выдержать воздействие гранат и мин. На крыше Senator можно установить различные боевые модули с пулеметами калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 40 мм автоматический гранатомет.

Эти машины также оборудованы системой защиты от оружия массового поражения, способной фильтровать химические, биологические и радиоактивные вещества, обеспечивая чистый воздух внутри герметичной кабины.

Напомним, 9 августа стало известно, что вновь созданная 44-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила на вооружение польские БМП Rosomak и датские танки Leopard 1A5.

Напомним также, 8 августа СМИ сообщали, что немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall выкупил 50 танков Leopard 1 для восстановления и отправки в Украину.