"Не только в Украине": Путин начал войну в Российской Федерации, — ГУР (видео)

В России нет общества, которое было бы готово в собственных интересах защитить собственные права демократическим способом, утверждает представитель разведки Андрей Юсов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов заявил, что российский президент Владимир Путин привел войну не только в Украину, но и на территорию Российской Федерации. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"С момента нападения на Украину, с момента попытки аннексии Крыма и собственно войны на украинском Донбассе, и конечно после полномасштабного вторжения, Путин привел войну, смерть не только в Украину, но и на территорию так называемой Российской Федерации", — сказал Андрей Юсов.

По его словам, на сегодня уже есть большое количество погибших, искалеченных и раненых российских военных, которые приехали в Украину убивать, грабить и насиловать, в частности таких уже десятки тысяч.

Юсов отметил, что режим Путина и молчаливое согласие общества привели "войну, разрушение и смерть" на территорию России. В частности, это стало приговором режиму в РФ, ведь это проблема государства, что в ней нет граждан, которые готовы в собственных интересах защитить свои права демократическим способом.

Напомним, 2 августа Фокус писал, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что после начала очередной мобилизации в России может произойти новый мятеж. Его начали могут россияне, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины и сами видят все проблемы.

8 августа военный обозреватель издания BILD Юлиан Рёпке заявил, что возможно начало мятежа против российских оккупантов на временно оккупированном Крыму из-за украинских атак по полуострову. Ведь, атакуя, Украина отрезает Крым от российского снабжения.