Обстрел Запорожья: враг применил ракету "Искандер-К", — Нацполиция (фото, видео)

Вражеская ракета попала в отель, где работал дневной детский лагерь. Погиб человек, еще девять — получили ранения, сообщили в полиции.

Вечером, 10 августа, Вооруженные силы Российской Федерации применили ракету "Искандер-К" для атаки по Запорожью. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции в Telegram.

"В 19:20 вечером враг снова коварно атаковал областной центр (Запорожье, — ред.). Вражеская ракета "Искандер-К" попала в объект гражданской инфраструктуры", — говорилось в сообщении.

Российская ракета "Искандер-К" попали в место общественного отдыха, в результате чего произошло возгорание транспортных средств, которые были припаркованы рядом с эпицентром взрыва. Спасатели ГСЧС потушили пожар. Также взрывной волной и обломками был частично разрушен объект гражданской инфраструктуры.

Правоохранители добавили, что на месте происшествия продолжают работать правоохранители, парамедики полиции, спасатели, медицинские работники и граждане.

По сообщению руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко, количество раненых в результате атаки людей возросло до 16 человек, среди них четверо детей. Также погибла женщина.

Фото: Нацполиция

Ракета "Искандер-К"

"Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, основное назначение которого — уничтожение систем ПВО и ПРО. "Искандер" может быть средством доставки тактического ядерного оружия. Тогда как "Искандер-К" — ракета, скорость которой меньше скорости звука. Сложность сбития такой ракеты заключается в том, что она летит достаточно низко.

Обстрел Запорожья 10 августа

Вечером 10 августа враг обстрелял Запорожье. Председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что из-за вражеской атаки загорелся пожар. Также зафиксированы незначительные повреждения образовательного и медицинского учреждений.

Тогда же стало известно, что вражеская ракета попала в отель Reikartz, где был дневной детский лагерь для детей от 6 до 13 лет. На момент атаки детей не было в здании.

Напомним, 9 августа ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. В результате чего были разрушены церковь и торговые точки на территории Шевченковского района. Также есть погибшие и пострадавшие.