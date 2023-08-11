Взрыв в Сергиевом Посаде под Москвой: эксперт рассказал, что россияне изготавливали на заводе

По словам аналитика Дмитрия Снегирева, оптико-механический завод участвовал в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что на Загорском оптико-механическом заводе, где произошел взрыв, в Сергиевом Посаде Российской Федерации, могли производить беспилотники. Об этом он сообщил в интервью "ТСН.ua".

"Стоит отметить, что на этом предприятии, по оценкам независимых экспертов, могли изготавливаться российские беспилотники, в частности "Ланцет" и "Куб", — сказал Дмитрий Снегирев.

По его словам, этот завод также задействован в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник". Согласно открытым источникам, до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территории Украины заключили соответствующие договоры с предприятием на выполнение работ определенного характера.

В частности, национальный исследовательский институт "Экран", что в Самаре, был заказчиком этих работ. Кроме этого, этот институт сейчас разрабатывает оборудование для военной авиации. Тогда как главным исполнителем проекта является конструкторское бюро "Туполев".

Дмитрий Снегирев отметил, враг использует тактику так называемого "живого щита", поскольку оптико-механический завод расположен в центре города, то есть военную инфраструктуру прикрывает гражданское население.

Взрыв в Сергиевом Посаде

9 августа в Московской области Российской Федерации прогремел громкий взрыв на Загорском оптико-механическом заводе, который производит военную оптику. По данным росСМИ, взрыв произошел из-за "нарушения технологического процесса". Позже была озвучена другая версия — взрыв вызвала детонация снарядов. Однако местные жители начали находить на месте происшествия предметы, похожие на артиллерийские боеприпасы. Директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев заявил, что взрыв произошел на складе металлических труб, где не было горючих материалов.

На утро 10 августа, по данным вражеского Министерства по чрезвычайным ситуациям, количество пострадавших в результате взрыва на территории завода возросло до 54, из которых 23 человека были госпитализированы, пятеро находились в тяжелом состоянии. Также 12 человек считались пропавшими без вести. Позже росСМИ сообщили, что на месте взрыва было найдено 48 фрагментов тел. Вероятно, останки могут принадлежать телам десяти человек.