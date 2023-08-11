Подозрение Симоненко: СМИ показали дом, который якобы принадлежит экс-нардепу (фото)

По информации журналистов, именно из этого имения бывшего председателя "Коммунистической партии" эвакуировали спецслужбы РФ во время пребывания на Киевщине.

В сети показали фото особняка, который якобы принадлежит бывшему лидеру "Коммунистической партии" в Украине Петру Симоненко, которому Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении. Об этом сообщили в ТСН.

Журналисты отметили, что это тот самый дом, из которого бывшего лидера "Коммунистической партии" якобы "эвакуировали" в Россию во время временной оккупации Киевской области. В частности, особняк имеет большие размеры, а его интерьер оформлен в золотых тонах.

Отметим, что информация неофициальная, Служба безопасности Украины никак не отреагировала на фото.

Петр Симоненко получил подозрение

11 августа стало известно о том, что СБУ сообщила о подозрении бывшему лидеру "Коммунистической партии" Петру Симоненко, который поддержал агрессию против Украины и сбежал в Россию во время полномасштабного вторжения.

Во время временной оккупации Киевской области Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству РФ с просьбой "эвакуировать" его в Россию. Для этого Кремль отправил отряд спецназа РФ в поселок Березовка Макаровского района, где проживал экс-нардеп. В РФ Симоненко стал заместителем председателя "ЦК международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий — коммунистической партии Советского союза".

По указанию лидера организации депутата Госдумы РФ коммуниста Геннадия Зюганова, Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Кремля и оправдывал агрессию РФ против Украины и возможность применения Россией ядерного оружия.

Напомним, 9 августа стало известно о том, что к десяти годам тюрьмы приговорили "директора" Бердянского морского торгового портаВладимира Стельмаченко, который перешел на сторону оккупантов и помог вывезти украинское зерно в РФ на более чем 30 миллионов долларов. Однако по информации СБУ, сейчас он скрывается на временно оккупированной территории Запорожской области.