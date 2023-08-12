Нашли "брешь" в ПВО: для атаки по Москве использовался БПЛА "Бобер", – росСМИ

По данным российского следствия, ранее Украина якобы запускала дроны в разведывательных целях, чтобы найти слабое место в "усиленной обороне Москвы".

В пятницу, 11 августа, столица Российской Федерации подверглась атаке беспилотного летательного аппарата "Бобер". Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на данные следсвия.

Сообщается, что БПЛА был подавлен в Северо-Западном округе Москвы, в результате чего он упал и взорвался в парке. По информации росСМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

Российские следователи утверждают, что за атакой якобы стоит Украина. По их данным, в результате долгой подготовки к налету в противовоздушной обороне российской столицы была найдена "брешь".

В публикации также говорится, что "Бобер", вероятно, взлетел с территории Черкасской области. Судя по кадрам, снятым очевидцами, беспилотник двигался над Москва-рекой, затем пошел на снижение и взорвался в лесопарковой зоне.

СМИ пишут, что аналогичные дроны ранее атаковали здания в "Москва-Сити" и еще несколько объектов в столице РФ. Согласно одной из версий, упомянутые БПЛА были запущены в разведывательных целях и позволили "нащупать возможную брешь в усиленной обороне Москвы".

Взрыв в Москве 11 августа: что извесно

Напомним, 11 августа в Москве прогремел взрыв. Российский аэропорт "Внуково" временно закрыли из-за беспилотника в небе.

Мэр Сергей Собянин подтвердил, что вблизи городской набережной упали обломки дрона. По его словам, БПЛА был ликвидирован силами противовоздушной обороны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 августа предупредил, что взрывов на территории Российской Федерации станет больше, а эффективность атак беспилотных летательных аппаратов по стране будет повышаться.