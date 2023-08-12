Нашли "брешь" в ПВО: для атаки по Москве использовался БПЛА "Бобер", – росСМИ

По данным российского следствия, ранее Украина якобы запускала дроны в разведывательных целях, чтобы найти слабое место в "усиленной обороне Москвы".

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В пятницу, 11 августа, столица Российской Федерации подверглась атаке беспилотного летательного аппарата "Бобер". Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на данные следсвия.

Сообщается, что БПЛА был подавлен в Северо-Западном округе Москвы, в результате чего он упал и взорвался в парке. По информации росСМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

Российские следователи утверждают, что за атакой якобы стоит Украина. По их данным, в результате долгой подготовки к налету в противовоздушной обороне российской столицы была найдена "брешь".

В публикации также говорится, что "Бобер", вероятно, взлетел с территории Черкасской области. Судя по кадрам, снятым очевидцами, беспилотник двигался над Москва-рекой, затем пошел на снижение и взорвался в лесопарковой зоне.

СМИ пишут, что аналогичные дроны ранее атаковали здания в "Москва-Сити" и еще несколько объектов в столице РФ. Согласно одной из версий, упомянутые БПЛА были запущены в разведывательных целях и позволили "нащупать возможную брешь в усиленной обороне Москвы".

Взрыв в Москве 11 августа: что извесно

Напомним, 11 августа в Москве прогремел взрыв. Российский аэропорт "Внуково" временно закрыли из-за беспилотника в небе.

Мэр Сергей Собянин подтвердил, что вблизи городской набережной упали обломки дрона. По его словам, БПЛА был ликвидирован силами противовоздушной обороны.

Взрыв в Москве

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 августа предупредил, что взрывов на территории Российской Федерации станет больше, а эффективность атак беспилотных летательных аппаратов по стране будет повышаться.