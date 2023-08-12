Знайшли "прогалину" у ППО: для атаки по Москві використовували БПЛА "Бобер", — росЗМІ

За даними російського слідства, раніше Україна нібито запускала дрони в розвідувальних цілях, щоб знайти слабке місце в "посиленій обороні Москви".

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У п'ятницю, 11 серпня, столиця Російської Федерації зазнала атаки безпілотного літального апарату "Бобер". Про це пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на дані слідства.

Повідомляється, що БПЛА було придушено в Північно-Західному окрузі Москви, внаслідок чого він упав і вибухнув у парку. За інформацією росЗМІ, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Російські слідчі стверджують, що за атакою нібито стоїть Україна. За їхніми даними, внаслідок довгої підготовки до нальоту в протиповітряній обороні російської столиці було знайдено "прогалину".

У публікації також ідеться, що "Бобер", імовірно, злетів із території Черкаської області. Судячи з кадрів, знятих очевидцями, безпілотник рухався над Москва-рікою, потім пішов на зниження і вибухнув у лісопарковій зоні.

ЗМІ пишуть, що аналогічні дрони раніше атакували будівлі в "Москва-Сіті" і ще кілька об'єктів у столиці РФ. Згідно з однією з версій, згадані БПЛА було запущено з розвідувальною метою, що дало змогу "намацати можливу прогалину у посиленій обороні Москви".

Вибух у Москві 11 серпня: що відомо

Нагадаємо, 11 серпня в Москві прогримів вибух. Російський аеропорт "Внуково" тимчасово закрили через безпілотник у небі.

Мер Сергій Собянін підтвердив, що поблизу міської набережної впали уламки дрона. За його словами, БПЛА було ліквідовано силами протиповітряної оборони.

Вибух у Москві

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 11 серпня попередив, що вибухів на території Російської Федерації побільшає, а ефективність атак безпілотних літальних апаратів по країні підвищуватиметься.