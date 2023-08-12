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"Это наше море": в ГУР МО поделились кадрами атаки дронов на Черноморский флот РФ (видео)

Артем Богомаз
Фото: Скриншот | В ГУР поделились новыми кадрами с работы в Черном море

Представители спецслужбы отметили, что продолжат работать по позициям противника на всех направлениях: на земле, в воздухе и на воде.

Украинские разведчики продолжают крушить планы российских оккупантов на всех участках фронта. Кроме того, в Черном море также неспокойно на позициях противника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) 12 августа.

На опубликованном ролике можно увидеть кадры по охоте воинов ГУР МО на различные объекты российских оккупантов в акватории Черного моря.

В ведомстве отметили, что продолжат уничтожать захватчиков как на земле, в воздухе, так и на воде.

"Это наше море", — такой фразой заканчивается ролик, который сняли в ГУР.

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Военный аналитик Фокуса Игаль Левин отметил, что некоторые исследователи считают, что на кадрах показана атака на российский корабль Sparta IV. Он знаменит тем, что перевозит вооружение между Сирией и Российской Федерацией.

К слову, ранее в Military Media Center отмечали, что военные ВС РФ после серии атак хотят научиться противодействовать надводным дронам в Крыму. На территории оккупированного полуострова появляются оборонительные позиции, а также проводят учения в пунктах базирования Черноморского флота.

Взрывы в Крыму 12 августа: что известно

На временно оккупированном полуострове снова неспокойно. В этот раз взрывы могли слышать местные жители и отдыхающие рядом с Крымским мостом. При этом, движение по сооружению пришлось перекрывать дважды.

В первый раз сообщения об атаке на Крымский мост появились около 13:00. Оккупационные власти отчитались о перехвате двух ракет, тогда как в Минобороны РФ заявили об одной. Во всем традиционно обвинили украинскую сторону.

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Вторая атака была якобы после обеда. Российские оккупанты вновь пустили дымовую завесу, а местные жители слышали громкие взрывы. Глава оккупационной администрации Крыма отметил, что была перехвачена одна ракета.

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"Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 августа сообщалось, что в РФ угрожают ответом за атаки на Керченский мост. В МИД отметили, что это "варварская акция", которой нет оправданий, ведь Крымский мост якобы является гражданским объектом.