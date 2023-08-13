Германия передаст Украине новейший БПЛА "Luna NG", названы сроки, — СМИ

Беспилотник будет проводить воздушную разведку, однако, по информации журналистов, следующая версия "Luna" сможет нести вооружение.

Немецкий концерн Rheinmetal передаст Украине беспилотный комплекс для воздушной разведки "Luna NG" до конца 2023 года. Об этом сообщило издание BILD.

"Новая "Luna" от Rheinmetall — это совершенно новая система дронов, которая превосходит предыдущую модель по всем важным характеристикам. Кроме использования в качестве системы разведки, они (дроны, — ред.) также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь", — говорилось в сообщении.

Отметили, что система состоит из наземной станции управления с несколькими беспилотниками, стартовой катапульты и военных грузовиков. "NG" означает "новое поколение". Тогда как другие модели беспилотников уже поставлены ВСУ. Дрон "Luna NG" может проводить воздушную разведку в течение 12 часов. Максимальная высота полета — 5 тысяч метров с дальностью разведки — несколько сотен километров.

Также будет другая версия "Luna", которая сможет нести вооружение, однако этого не будет в текущей системе. Беспилотники с вооружением должны быть разработаны федеральным правительством и приняты Комитетом обороны и Комитетом иностранных дел.

Комплект для воздушной разведки "Luna NG"

На сайте Rheinmetall отметили, что этот беспилотник является новейшим элементом системы "Luna" для воздушного наблюдения, обнаружения и отслеживания в реальном времени.

Время полета — более 12 часов, дальность связи — более 100 км, обеспечение пространственного покрытия — более 30 тысяч квадратных километров.

Система "Luna" имеет высокий уровень гибкости при транспортировке и использовании. Наземная станция помещается в небольшое транспортное средство или стандартную кабину. С помощью катапульты с подъемником дрон можно запускать практически с любого места, приземление является автономным с помощью дифференциального GPS в сетке или на парашюте. Во время полета "Luna" имеет низкие акустические, тепловые и радиолокационные характеристики. Планирование миссий и анализ данных происходит с помощью программного обеспечения. Беспилотник имеет:

модульные нагрузки (включая EO, IR, акустику, спектральный анализ);

сеть LTE/коммуникационное реле/подключение к командному пункту;

тактическую разведку "SatCom";

трекер IMEI;

оценку данных с помощью ИИ;

возможности и подключения от датчика к стрелке;

интеграцию электронных мер поддержки.

Напомним, 11 августа Фокус писал о том, что издание Reuters со ссылкой на собственные источники рассказало, что Германия готова передать Украине ракеты Taurus, однако перед этим хочет их модифицировать. Эти ракеты могут поражать цели на расстоянии 500 километров, однако правительство канцлера Олафа Шольца хочет ограничить дальность полета ракет. В тот же день немецкое издание Bild сообщило, что правительство ФРГ не рассматривает поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.