Обнаружили в Белгородской и Курской областях: РФ обвинила Украину в новой атаке беспилотников

Силовое ведомство страны-агрессора утверждает, что дрон был обнаружен около 11 часов. А росСМИ утверждают — предварительно это был беспилотник типа "Лелека-100".

В воскресенье 13 августа над Курской и Белгородской областями Российской Федерации системы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в Telegram.

"Пострадавших и разрушений нет", — отметили в Минобороны РФ.

В частности, над Белгородской областью дрон был обнаружен и уничтожен около 11:00, тогда как над Курской — в 11:30.

По информации издания Mash, один из беспилотников средства ПВО сбили над Суджанским районом Курской области.

"Предварительно уничтожили разведывательный аппарат "Лелека-100", — говорилось в сообщении.

Реакция Украины

Украинская сторона пока никак не отреагировала на обвинения Российской Федерации.

БПЛА "Лелека-100"

"Лелека" — украинский беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки. Он был создан украинской компанией DeViRo. Всю полученную информацию дрон передает в режиме реального времени. Также он способен корректировать работу артиллерии. В частности, в нем установлена качественная оптика. Также он оснащен системой защиты от РЭБ

Характеристики:

габариты — 1980 мм/1135 мм;

взлетный вес — до 5,5 кг;

потолок высоты — 1,5 км;

максимальная скорость — до 120 км/ч;

крейсерская скорость — около 70 км/ч;

гарантированная длина маршрута — 100 км;

сопротивление ветра — до 20 м/с;

максимальное время полета — 2,5 ч;

дальность связи — 50 км.

Напомним, 7 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курской области силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили два украинских беспилотника, на одном из дронов была символика полка "Азов". Также один из беспилотников был оснащен взрывчаткой. 8 августа Старовойт заявил, что вблизи Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон, который якобы летел с территории Украины.