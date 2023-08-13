Шестеро убитых: ВС РФ утром обстреляли Херсонскую область (фото)

Известно, что в результате обстрела погибли два ребенка — 12-летний мальчик и девочка 23 дней. По данному факту уже начато расследование.

Утром 13 августа Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Станиславскую громаду Херсонской области, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

"Утром Россия убила 6 человек на Херсонщине", — сказал Игорь Клименко.

В Широкой Балке погиб местный житель, семья — муж, жена и дочь, которой всего 23 дня, из-за российского артиллерийского обстрела. Также в тяжелом состоянии в больницу госпитализировали 12-летнего мальчика, однако он умер в больнице.

В Станиславе зафиксировали 12 прилетов, в результате чего погибли двое мужчин, еще одна женщина травмирована, она получает медицинскую помощь.

"Террористы добровольно никогда не прекратят убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Другого они не понимают", — добавил Клименко.

В Офисе генпрокурора сообщили о начале досудебного расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 13 августа 2023 года около 10:00 российские военные совершили массивный обстрел нескольких населенных пунктов Станиславской общины Херсонской области. В результате попадания вражеских снарядов в частные дома погибли шесть гражданских лиц", — говорилось в сообщении.

Отметили, что из-за вражеских атак загорелись по меньшей мере четыре частных дома.

Также оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонского и Бериславского районов, в результате чего есть травмированные. Данные пока уточняются, но пока известно о по меньшей мере пяти травмированных.

Фото: Игор Клименко/Telegram

Напомним, утром 11 августа оккупанты атаковали Ивано-Франковскую область ракетами Х-47 "Кинжал". Одна из ракет попала в жилой дом, где проживала семья с тремя детьми. В больницу в критическом состоянии доставили 8-летнего мальчика, однако медикам не удалось его спасти.

Вечером 10 августа враг нанес ракетный удар по Запорожью. Ракета попала в отель Reikartz, где был дневной детский лагерь для детей от 6 до 13 лет. Во время атаки детей не было в здании. В результате вражеского ракетного удара есть погибшие и пострадавшие.