Оккупанты используют гражданские суда для защиты собственного флота, — ОК "Юг"

По словам Натальи Гуменюк, вражеский флот прикрывается гражданскими судами, которые хотят пройти Керченский пролив. Оккупанты создали так называемый район для осмотра таких судов.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Российской Федерации изменили свою тактику. Об этом она сообщила во время телемарафона.

"В основном они держатся в том самом районе, где им казалось безопасно. И прикрываются гражданскими судами, из которых создали такой буфер для себя под видом района для осмотра судов, которые собираются пройти Керченский пролив", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что сейчас ракетоносители находятся в пунктах базирования. Несмотря на это состоялся выход на дежурство, который был в виде напряжения, ведь был кратковременный. Тогда подводная лодка вышла, покурсировала и вернулась в порт базирования. По ее словам, не наблюдается ни одного корабля на боевом дежурстве, несмотря на то, что корабельная группировка мощно развернута: 15 в Черном море и один в Азовском.

Также Наталья Гуменюк рассказала об основном способе оккупантов влияния на население — дымовую завесу, которую они создают или над конкретным объектом, или просто в публичном пространстве, где пытаются что-то скрыть. Кроме этого враг пытается создать эффект мощной защиты, чтобы влиять на население, будто "они все уладили" с помощью проведения учений или спецопераций.

Напомним, в субботу, 12 августа, рядом с Крымским мостом были слышны взрывы. Движение по сооружению пришлось перекрывать дважды. В частности, в 13:00 сообщили о первой атаке на мост. Тогда оккупанты заявили о перехвате двух ракет, а в Минобороны РФ — об одной. После обеда состоялась вторая атака. Тогда враг пустил дымовую завесу, а местные жители слышали громкие взрывы. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о перехвате одной ракеты.

Также Главное управление разведки Министерства обороны поделилось кадрами с охоты воинов на различные объекты оккупантов в акватории Черного моря.