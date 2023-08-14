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Военный Фокус Российско-украинская война

Вертолет подлетел к палубе: появились кадры воможного досмотра судна Sukru Okan (видео)

Тимур Савин
Фото: Скриншот | Судно могли остановить сразу при выходе за пределы территориального моря Турции

Российские милитари-паблики показали, как вертолет приблизился к палубе и в его кабину быстро прыгнули вооруженные люди. Вероятно, это были солдаты ВС РФ, которые осмотрели судно.

Российский военный вертолет подлетел к иностранному грузовому судну Sukru Okan, который следовал в украинский порт Измаил. Видео подлета появилось в российских милитари-пабликах.

Судя по кадрам, военные РФ не вели предупредительный огонь, вертолет приблизился к палубе и в кабину сели несколько вооруженных людей. Возможно, это были российские солдаты после осмотра сухогруза.

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Украинский блогер Роман Шрайк отметил, что судно могли остановить почти сразу при выходе за пределы территориального моря Турции. Это примерно в 12 км от морской границы Турции.

Порт назначения Sukru Okan изменили на румынский Сулина

После остановки и осмотра указали измененный порт назначения из украинского Измаила на румынский порт Сулина, добавил он.

Международное разведсообщество InformNapalm отмечает, что экипаж танкера Olvia наблюдал за ситуацией с сухогрузом Sukru Okan.

"Маршрут танкера действительно пролегал и даже пересекался с сухогрузом Sukru Okan. Мы также увидели видео, которое якобы иллюстрирует, что российский вертолет Ка-29 высаживает наблюдательную команду на борт какого-то судна, поэтому попросили дополнительные комментарии у наблюдателя, описавшего ситуацию", — указали в сообществе.

Отметим, что украинское командование "Юг" пока не может подтвердить произошедшее в Черном море с турецким судном Sukru Okan. Россияне всячески пытаются показать господство в Черном море и часто прибегают к актам агрессии, говорили военные.

Минобороны России 13 августа заявило о предупредительных выстрелах и высадке десанта на турецкое судно Sukru Okan. Международное разведсообщество InformNapalm опровергало данные сообщения — вертолета и выстрелов не было.