ВСУ провели рейды на оккупированном восточном берегу Днепра, — разведка Британии

Командование ВС РФ не знает, что ему делать — укреплять Херсонское направление или перебрасывать войска на другое. Операции на оккупированных территориях удалось провести, поскольку ВСУ воспользовались ротацией российских военных.

На берегах низовья Днепра наблюдались оживление маломасштабных боевых действий в течение последней недели. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отметили, что Вооруженные силы Украины проводили рейды или создавали небольшие плацдармы в новых местах на восточном берегу Днепра, который временно контролируют оккупанты.

"Это в дополнение к расширению плацдарма, который Украина удерживала возле разрушенного Антоновского моста с июня 2023 года", — говорилось в сообщении.

В британской разведке считают, что в некоторых из этих операций использовали ротацию местных российских военных.

Кроме этого, продолжается борьба за контроль над небольшими островами в устье Днепра. В частности, командование оккупантов встало перед дилеммой: укреплять это направление или разворачивать войска дальше на восток, в районах основного украинского контрнаступления.

Напомним, 12 августа в британской разведке рассказали, что командование врага приняло решение о переброске подразделения десантников в Запорожскую область из Херсонской. Это нужно для усиления подразделений, которые штурмуют украинских бойцов.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) за 14 августа говорилось о том, что Вооруженные силы Украины провели контрнаступление на как минимум двух участках фронта. Это привело к продвижению войск на запад в направлении Донецкой области и на восток в направлении Запорожской области. Для удержания своих позиций, враг прилагает значительные усилия.