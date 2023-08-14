"Надо готовиться": в ГУР предупредили о намерениях РФ атаковать энергосистему Украины зимой

Враг проводит разведку, чтобы определить приоритетные объекты в Украине. Стоит готовиться и усиливать защиту украинских городов, убежден представитель ГУР Скибицкий.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации снова будут атаковать украинскую энергосистему. Об этом он сообщил в интервью OBOZREVATEL.

"В осенне-зимний период государство-агрессор снова намерено атаковать нашу критическую инфраструктуру, в частности энергосистему", — сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, враг хочет отправить украинцев в блэкаут, используя ракетное вооружение и удары беспилотниками дальнего радиуса типа Shahed. В частности, РФ накапливает вооружение и проводит разведку, чтобы определить приоритетные объекты в Украине. Скибицкий отметил, что Украине нужно готовиться и усиливать защиту городов и общин.

В России увеличили производство беспилотников типа "Ланцет". Представитель ГУР рассказал, что эти боевые беспилотники предназначены для поражения систем ПВО, артиллерии и других видов оружия. Эти дроны являются проблемой для ВСУ, однако Украина пытается найти эффективную защиту от них. Также РФ строит заводы по производству FPV-дронов, которые являются эффективными и дешевыми, отметил он.

"И мы, и враг работаем в направлении того, чтобы наладить производство и системную подготовку операторов", — добавил Скибицкий.

Напомним, 13 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия продолжит атаковать энергетическую систему, поэтому Украина активно готовится к зиме и формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

4 августа спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия может возобновить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Для этого враг будет использовать беспилотники.