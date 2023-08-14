Украина выступает против ограничения по дальности крылатых ракет Taurus, — Макеев

Украинский дипломат сравнил ограничение ракет Taurus по дальности с футбольным матчем, во время которого одной из команд запрещено заходить на сторону поля соперника и пробивать пенальти.

Украинская сторона выступает против того, чтобы немецкие ракеты Taurus в случае, если они будут предоставлены Украине, были ограничены по дальности. Об этом 14 августа заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

По его словам, ограничивать по дальности данный вид вооружения сравнимо с тем, как если бы команде футболистов было запрещено выходить на сторону соперника и пробивать штрафные.

"Технически ограничить зону действия Taurus — это все равно, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или пробивать пенальти", — написал украинский дипломат в Twitter.

Макеев попросил подписчиков еще найти аналогии. После чего в комментарии к его твиту написали, что ситуация с ракетами Taurus напоминает врача, который отказался разрезать пациента во время операции, потому что это является травмой и противоречит его клятве.

Напомним, украинские власти сделали запрос на предоставление немецких дальнобойных ракет Taurus, которые способны поражать цель на расстоянии до 500 км. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ будут использовать эти ракеты исключительно в пределах украинских границ. Министр отметил, что опасения Берлина относительно возможности ударов Taurus по территории РФ безосновательны, так как Украине уже передали аналогичное вооружение в виде британских Storm Shadow и французских SCALP-EG.

10 августа немецкие СМИ начали публиковать информацию о том, что Берлин рассматривает возможность предоставления Киеву ракет Taurus. В частности об этом писали журналисты издания Der Spiegel.

Однако позже немецкий Bild выпусти материал с прямо противоположной информацией. Ссылаясь на свои источники в федеральном правительстве журналисты сообщили, что Берлин не рассматривает вопрос о поставках ракет Taurus Киеву в ближайшее время. Более того, никакого решения на этот счет вообще не готовится. После этого представители фракции ХДС/ХСС заявили, что ни канцлер Олаф Шольц, ни глава Минобороны Борис Писториус так и "не извлекли уроков из своих ошибок".