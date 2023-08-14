После ошибки Пентагона: в США объявили о дополнительных $200 млн помощи Украине

Украинские военные получат больше ракет для ПВО, артиллерийских снарядов, противотанковых средств, а также оборудование для разминирования.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении 200 миллионов долларов на дополнительную помощь Украине в сфере безопасности. Об этом пишет CNN 14 августа.

Сообщается, что помощь включает в себя боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.

Упомянутые 200 миллионов долларов поступили из "ранее санкционированного президентского управления по списанию средств". Средства были выделены после того, как была обнаружена бухгалтерская ошибка Пентагона при подсчетах стоимости поставок вооружений в Украину.

Энтони Блинкен подчеркнул, что США и их союзники будут поддерживать Киев столько, сколько будет нужно.

"Россия начала эту войну и могла закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения", — отметил госсекретарь США.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил союзников за дополнительную помощь, отметив, что военные получат больше оборудования.

Напомним, 8 августа стало известно, что в администрации Байдена начали распределять средства в размере 6,2 млрд долларов, которые всплыли при обнаружении ошибки Пентагона в бухгалтерском учете. В ведомстве выяснили, что оценка стоимости оружия, отправленного в Украине, была завышена.

Ранее, 19 мая, американские конгрессмены Майкл МакКол и Майк Роджерс заявил, что администрация Байдена должна "наверстать драгоценное время", потерянное из-за бухгалтерской ошибки, предоставив Украине DPICMS и ATACMS, которые нужны ВСУ для контрнаступления.