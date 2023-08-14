Есть два опасения: в США высказались об идее Украины создать спецтрибунал для РФ

По словам представителя Госдепа США Бет ван Скаак, пока неясно, может ли Генассамблея ООН создать суд, так как ранее подобного не происходило.

США не поддерживают идею Украины о специальном трибунале по агрессии России, который можно было бы провести через Генеральную Ассамблею ООН, по двум причинам. Об этом сказала представитель Госдепа США по глобальному уголовному правосудию и посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия Бет ван Скаак в интервью "Бабелю" от 14 августа.

Первая причина, которую озвучила Бет ван Скаак, является юридической. Как отмечает дипломат, пока неизвестно, имеет ли Генассамблея полномочия создавать суд. Подобных прецедентов еще не было. Согласно Уставу, этот орган может только давать рекомендации государствам.

Вторая причина заключается в том, что для упомянутой идеи может не хватить голосов. Как показывают голосования в Генассамблее, когда речь идет об активных мерах, таких как исключение РФ из Совета по правам человека или создание реестра ущерба, количество голосов в поддержку падает.

"Худшим вариантом было бы инициировать провалившуюся резолюцию или слабую поддержку. Потому что для Украины важно сохранить поддержку международного сообщества", — объяснила ван Скаак.

По словам посла, есть государства, которые осторожно относятся к созданию нового большого суда. Кроме того, неясно кто будет финансировать дорогостоящий судебный процесс.

При этом ван Скаак подчеркнула, что интернационализированный трибунал можно создать быстро. В таком случае можно будет обратиться в Генассамблею с просьбой принять резолюцию, поощряющую государства к поиску путей сотрудничества с этим институтом.

Напомним, 31 июля генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что украинская власть разработала две модели спецтрибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине.

Ранее, 15 марта, британский юрист Джеффри Найс отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может получить иммунитет от судебного преследования за военные преступления в Украине в рамках определенного соглашения.