"Не переговоры с российским убийцей": Подоляк объяснил, что необходимо Украине после атак РФ

Советник главы Офиса президента уверен, что ВС РФ обстреливают украинские города ради убийств и психологического давления.

После ночного массированного обстрела Российской Федерации советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимы системы ПРО/ПВО. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Четверть ночи. Российские крылатые и баллистические ракеты атакуют жилые дома, промышленные предприятия во Львове, Луцке, Днепре. Умышленные масштабные удары по гражданскому населению", — сказал Михаил Подоляк.

Атаки РФ Подоляк назвал проявлением "террористической деятельности РФ", который юридически зафиксирован многочисленными разрушениями и жертвами. По его словам, оккупанты это делают только ради убийства и психологического давления.

"Поэтому еще раз о базовом: только наказанное зло не возвращается. Только системы ПРО/ПВО и "закрытое небо", а не разговоры об "умиротворении/переговорах с российским серийным убийцей", — заявил Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк призвал предоставить ПВО Украине

Напомним, ночью 15 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг применил более 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования. В результате атаки есть жертвы и разрушения как гражданской, так и промышленной инфраструктуры.

В Воздушных силах рассказали, что враг выпустил 28 воздушных целей во время ночной атаки, тогда как украинская противовоздушная оборона сбила 16 российских ракет. Также российские военные атаковали зенитными ракетами С-300/С-400 Запорожскую и Днепропетровскую области.