На вооружении ВСУ появились пакистанские реактивные снаряды для РСЗО "Град"

Еще весной западные СМИ писали, что Пакистан поставляет Украине военную помощь, среди прочего боеприпасы для реактивной артиллерии.

Украинские военные используют реактивные снаряды пакистанского производства для реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщает телеграм-канал "Перша приватна мемарня", который получил фотографию непосредственно от военных.

Заявляется, что фотографию прислал боец из 47-й отдельной механизированной бригады. На реактивных снарядах нанесена надпись "За Львов". Вероятно, таким образом украинские военные отомстят оккупантам за обстрел Львова в ночь на 15 августа.

На фотографиях не видно дату производства реактивных снарядов, но маркировка действительно соответствует пакистанскому производству. Военный показал осколочно-фугасный боеприпас 122 Yarmuk HE-Frag. По своим характеристикам они идентичны советским аналогам 9М22У, которые имеют дальность поражения 20,5 км. Стоит отметить, что впервые такой тип боеприпасов в ВСУ заметили еще в марте 2023 года.

Основные характеристики пакистанского боеприпаса

Производит 122-мм реактивные снаряды пакистанская компания Pakistani Ordnance Factories. В Украину они могли попасть благодаря "воздушному мосту" между Пакистаном и Румынией, который организовали британцы.

Напомним, в феврале СМИ писали, что в Украину отправили партию боеприпасов из Пакистана через немецкий порт Эмден.

12 апреля СМИ сообщали, что Пакистан отправит Украине 230 контейнеров с военной помощью.