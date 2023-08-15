Гуманитарный кризис: местных жителей на ВОТ сделали зависимыми от оккупационных властей, — ЦНС

Сложная ситуация с безопасностью заставляет местных жителей выезжать в РФ и получать российский паспорт для права на "социальную помощь", рассказали в подполье.

На временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины Вооруженные силы Российской Федерации вызвали гуманитарный кризис. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Россияне вызвали гуманитарный кризис на временно захваченных территориях, чтобы сделать местное население зависимым от их оккупационных администраций", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в регионах, которые временно захватил враг, наблюдается рост цен на товары, в частности продовольственные. Также снизились обороты производства и продажи продукции, которые производят на предприятиях, которые сейчас контролирует Россия.

Кроме того, в Донецкой области возникла сложная ситуация с обеспечением региона пресной водой. Также у врага наблюдается "неизбежный дефицит рабочей силы" из-за так называемых "мобилизационных" мероприятий.

В Центре добавили, что местное население вынуждено перемещаться в глубину временно оккупированных территорий для дальнейшей "эвакуации" на территорию РФ для того, чтобы получить российский паспорт для права на "социальную помощь". Это происходит из-за сложной ситуации с безопасностью и уничтожения инфраструктуры на захваченных территориях.

Напомним, 14 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия хочет превратить временно оккупированные территории в "серую зону". Он отметил, что это является попыткой компенсировать военную несостоятельность ВС РФ. В России осознали, что это могут победить Украину военным путем, поэтому начали применять тактику "выжженной земли".

15 августа Фокус писал, что на захваченных территориях Луганской области оккупанты готовят мобилизацию. В частности, в "военкоматах" разработали план, согласно которому враог будет проводить обходы подконтрольных предприятий для того, чтобы найти призывников.