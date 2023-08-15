"Жест доброй воли": россияне готовы уйти из оккупированной части Херсонской области, — ОВА

По словам представителя областной администрации Александра Толоконникова, враг видит, что у него ничего из запланированного не получается и постоянно давит на население, чтобы люди получали российские паспорта.

Спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил, что российские военные на временно оккупированной части Херсонской области уже давно думают о "жесте доброй воли".

По его словам, настроения оккупантов и даже их разговоры свидетельствуют о том, что они готовы уйти с Херсонщины.

"Настроения оккупантов это подтверждают. Они видят, что ничего у них не получается из того, что они запланировали. И уже давно планируют сделать жест доброй воли. Потому что по нашим сообщениям, люди даже слышат от них разговоры "когда мы уже отсюда уйдем, заждались". Это говорят сами оккупанты", — отметил Толоконников.

Смотреть: 2:32

Какие настроения у населения на оккупированной части Херсонской области

Также он добавил, что украинцы на оккупированных территориях Херсонщины очень сильно ждут освобождения.

"Люди держатся. И конечно, прежде всего, все ждут возвращения украинской власти на украинскую территорию, ждут ВСУ", — отметил представитель Херсонской ОГА. При этом он добавил, что россияне постоянно проводят рейды в домах людей и ищут тех, кто поддерживает и ждет ВСУ.

По словам Толоконникова, во время оккупации враг постоянно давит на население, чтобы люди получали российские паспорта. Они ограничивают население в соцвыплатах, в предоставлении медицинского обеспечения (без паспорта РФ больные диабетом не могут получить инсулин), люди не могут оформить детей в детский сад или школу. Если человек устраивается на работу по украинскому паспорту, то платит 30% налогов с заработной платы как иностранец.

Александр Толоконников предполагает, что с помощью давления россияне будут заставлять людей принять участие в псевдовыборах, которые назначены на 10 сентября.

Напомним, 14 августа сообщалось, что Силы обороны уничтожили пол роты ВС РФ на левобережье Херсонщины. За частью российских захватчиков в районе села Казачьи Лагери приехала эвакуация, которой также не повезло попасть под огонь. Не ликвидированные Силами обороны оккупанты сдались в плен.

Ранее, 8 августа, российские провоенные блогеры сообщали о закреплении Сил обороны на левом берегу Херсонской области. В частности, речь шла о том, что защитники заняли село Казачьи Лагери и прорвали первую линию обороны ВС РФ.