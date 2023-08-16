"Это была ошибка": чиновник НАТО оправдался за слова о сдаче территорий Украины в пользу РФ

По словам руководителя аппарата генсека Стиана Йенссена, обсуждение сценария будущего Украины было "неприемлемым" и он не должен был этого делать.

Предложение для Украины в виде отказа от собственных территорий в обмен на полноценное членство в НАТО было полнейшей ошибкой. Об этом на следующий день после скандала заявил руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен, передает VG 16 августа.

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине", — отметил чиновник.

Отдельно он заявил, что не должен был говорить о вещах, которые касаются будущего другой страны.

"Это была ошибка", — сказал Стиан Йенссен.

НАТО в обмен на территории: подробности скандала

15 августа во время дебатов в норвежском городе Арендаль, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина очень быстро может присоединиться к Альянсу, но для этого ей придется отказаться от некоторых своих территорий в пользу РФ.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. Важно, чтобы мы обсудили, как пройти через это. Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", — заявил он.

НАТО в обмен на территории: реакция Украины

Это вызвало резонанс в Украине. Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко практически сразу отметил, что такие предложения являются категорически неприемлемыми. Украина не собирается торговать территориями, чтобы кому-то угодить.

"Участие официальных представителей НАТО, будь то осознанное или неосознанное, в распространении идеи о возможности уступки украинских земель только способствует укреплению позиции России," — заявил Николенко.

НАТО в обмен на территории: реакция РФ

В Российской Федерации также не смогли пройти мимо этого предложения. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что практически вся территория Украины якобы является спорной, поэтому в Кремле начали претендовать и на Киев, а столицу предложили перенести во Львов.

"И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси", — написал Медведев.

Напомним, 15 августа сообщалось, что в НАТО высказались об окончании войны в Украине. Альянс продолжит поддерживать территориальную целостность и независимость Украины, несмотря ни на что.