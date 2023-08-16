"Не контракт и не продажа": в Thales прокомментировали тестирование винтовок бойцами ВСУ

В концерне отметили, что они не могли ранее комментировать поставки оружия в Украину, ведь между сторонами нет никакого соглашения.

Украинские военные в скором времени могут получить в свой арсенал оружия современные автоматы ACAR от крупной компании из Франции Thales. Об этом пишет местная газета Les Échos в своем новом материале от 16 августа.

По информации журналистов, первые небольшие партии вооружения концерн уже отправлял в Украину в июле этого года. Бойцы ВСУ за короткий срок должны были испытать автоматы ACAR, после чего вынести свою оценку.

При этом, в комментарии изданию представитель компании Thales сразу отметил, что речь не идет о каком-то подписанном соглашении с украинской стороной.

"Это не контракт и не продажа. Именно поэтому мы до сих пор не делали никаких сообщений", — говорится в сообщении.

Примечательно, что пока что автоматы ACAR были зарегистрированы исключительно на австралийском рынке, но теперь Thales планирует диверсифицировать свою клиентскую базу, или иными словами — расширить.

В Les Echos отметили, что тестирование оружия украинскими военными позволит концерну усовершенствовать винтовку в будущем и представить на следующих выставках вооружений.

Штурмовые винтовки ACAR: что известно об оружии

В материале Фокуса уже сообщалось, что впервые этот вид оружия был представлен в октябре 2022 года на выставке Land Forces. Стандартный вариант штурмовых винтовок выпускается под патрон 5,56 мм НАТО, а также под патроны 7,62 мм и 300 Blackout. Также существует вариант под более редкий калибр 6,8х51.

Примечательно, что емкость магазина составляет от 20 до 30 патронов, а вес такого автомата не превышает 2,7 килограмма.

Украина вскоре может получить в свой арсенал новые штурмовые винтовки

Напомним, 15 августа сообщалось, что Швеция планирует предоставить Украине помощь на более чем $300 млн. Правительство скандинавского государства может получить разрешение о продаже США охотничьего робота Rb 99 (AMRAAM), который передадут Киеву.