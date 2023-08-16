Подойдут к коррупции "комплексно": в Верховной Раде планируют внести изменения в мобилизацию

Народные депутаты планируют внести изменения в законы, касающиеся мобилизационных мероприятий и прохождения ВКЛ. Отмечают, что за коррупцию в ТЦК нужно давать реальные, а не условные, сроки.

Член Комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский рассказал о мерах, которые будут принимать украинские чиновники, чтобы противодействовать коррупции среди военкоматов. По его словам, они получат реальные сроки, а не условные. Об этом политик рассказал в эфире "Украинского радио".

15 августа Комитет по нацбезопасности провел специальное заседание, на котором рассмотрел ситуацию с ТЦК и ВКЛ, рассказал нардеп от партии "Слуга народа". Он признал, что в местах, где принимают решение о судьбе людей — пойдет человек на войну или нет — "всегда есть коррупционные риски". Поэтому к проблеме нужно подходить "комплексно".

Парламентарии попытались наработать первые решения, чтобы эти коррупционные риски уменьшить. В связи с этим даже заседала специальная рабочая группа: готовила предложения "в сфере медицинского обеспечения военнослужащих, мобилизационных мероприятий".

Вениславский также прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского, озвученное 11 августа — глава государства предложил уволить всех руководителей областных Территориальных центров комплектования. Соответствующее решение сразу же и проголосовали во время заседания СНБО. Однако член Комитета по нацбезопасности считает, что одними лишь увольнениями проблему с коррупцией в военкоматах не решат.

По мнению политика, должна быть персональная ответственность работников ТЦК и Военно-медицинской комиссии. Зато сейчас, как следует из его комментария, царит "коллективная безответственность".

Вместо коллективной безответственности должна быть "нулевая толерантность к коррупции". Это означает, что военкомы-коррупционеры, украв миллионы гривен, должны получить реальные сроки, а не условные, уверен Вениславский.

Также политик отметил, что нужно обратить внимание на подчиненных коррупционера: "Если руководитель во время войны позволял себе обогатиться на миллионы долларов, то наверняка подчиненные также не забывали о себе и какие-то подобные схемы проворачивали".

Отметим, в течение последних нескольких недель украинские правоохранители открыли ряд производств против руководителей Терцентров комплектования и врачебных комиссий. По словам президента Зеленского, есть уже 112 дел и выдвинуто 33 подозрения. Что касается судьбы ВКЛ, то решение СНБО будет через две недели, заверил глава государства.

Напоминаем, в июле в Киеве задержали начальника ТЦК и СП Одесской области Евгения Борисова: у мужчины обнаружили имущества на 188 млн грн, причем он уверяет, что часть средств ему одолжили доброжелатели.

Между тем работники ГКБ получают гораздо меньшие суммы. Например, на Житомирщине задержали с поличным врача, который за 5 тыс. долл. помогал здоровым мужчинам избежать мобилизации в ряды ВСУ.

Пограничники помогают остановить лиц, которые пытаются уклониться от мобилизации. В частности, на днях они остановили двух юношей, которые направлялись в Молдову, лежа на дне авто. А 30-летнего мужчину нашли в горах: он заблудился, направляясь в Румынию.