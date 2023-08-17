Украина в НАТО в обмен на территории: в США отрицают подобные разговоры (видео)

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, в Штатах пришли к тому, что Украину нужно принять в Альянс. Это решение подтвердили во время последнего саммита в Вильнюсе.

В НАТО не обсуждают возможности вступления Украины в Альянс за счет отказа от территорий, которые оккупировала Россия. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга.

"Ничего подобного. Это не так", — ответил Кирби, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, в Штатах пришли к тому, что Украину нужно принять в Альянс. Это решение подтвердили во время последнего саммита в Вильнюсе. Более того, путь к членству для Украины будет разработан, а Вашингтон пытается помочь Киеву в этом вопросе.

"НАТО – будущее Украины", – сказал американский чиновник.

Он также заявил, что на данный момент Штаты и союзники сосредоточились на том, чтобы помочь Украине в борьбе с агрессией России. Силы обороны должны вернуть захваченные Москвой территории.

"Они достигают прогресса каждый день, и мы будем продолжать их поддерживать", – подчеркнул Кирби.

Джон Кирби о будущем Украины в НАТО (смотреть с 16 минуты)

Напомним, что чиновник НАТО оправдался за слова о сдаче территорий Украины в пользу РФ. По словам руководителя аппарата генсека Стиана Йенссена, обсуждение сценария будущего Украины было "неприемлемым" и он не должен был этого делать.

НАТО в обмен на территории: подробности скандала

15 августа во время дебатов в норвежском городе Арендаль, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина очень быстро может присоединиться к Альянсу, но для этого ей придется отказаться от некоторых своих территорий в пользу РФ.

Это вызвало резонанс в Украине. Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко практически сразу отметил, что такие предложения являются категорически неприемлемыми. Украина не собирается торговать территориями, чтобы кому-то угодить.

В Российской Федерации также не смогли пройти мимо этого предложения. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что практически вся территория Украины якобы является спорной, поэтому в Кремле начали претендовать и на Киев, а столицу предложили перенести во Львов.