С-300В, "Малка" и РЭБ "Житель": обновленные потери российских войск по данным Oryx (список)

Украинские войска продолжают системную работу по уничтожению российской артиллерии и средств противовоздушной обороны. В районе оккупированного Токмака уничтожили целый дивизион ЗРК С-300В.

Украинские военные ударами HIMARS уничтожили несколько пусковых установок редкого зенитно-ракетного комплекса С-300В и радаров к ним. Об этом сообщает Якуб Яновский из проекта Oryx, который ведет список потерь ВС РФ и ВСУ на основе открытых данных.

В обновленном списке потерь у российских войск добавилось 27 единиц техники. Среди них есть несколько единиц ПВО, три танка, артиллерия и БМП.

В частности Силы обороны уничтожили 3 танка — 2 Т-72Б образца 1989 года и одну машину, которую не удалось установить. Также оккупанты потеряли 11 единиц легкобронированной техники, больше всего БМП-1 и БМП-2 — по 3 единицы, а также 2 МТ-ЛБ и 2 БТР-82.

Также ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу. Эффективными ударами было уничтожено 5 единиц артиллерии, среди которых редкая 203-мм САУ "Малка", 152-мм САУ "Мста-СМ-2", которая является модернизацией базовой "Мсты-С".

Обновленные потери российских войск

Больше всего потерь российские оккупанты понесли в зенитно-ракетных комплексах и в различных элементах к ним:

1 ЗРПК "Панцирь-С1" — повреждены;

1 пусковая установка С-300В4 9А83М2;

1 пусковая установка С-300В4 9А84-2;

1 радиолокационная станция к С-300В 9С32М — повреждена;

1 радиолокационная станция к С-300В 9С19М2 — повреждена.

Удары наносились из реактивной установки HIMARS.

К тому же украинские военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Житель". Фокус рассказывал, что это за установка, и чем она опасна для украинской армии.

Потери со стороны ВСУ

Между тем украинская армия понесла такие потери: 2 танка, 3 БМП, 1 БТР-4, 1 миномет, 1 БПЛА. Также оккупанты впервые повредили американский БТР Stryker. Всего в списке добавилось 9 единиц вооружения и техники.

Напомним, ВСУ уничтожили почти дивизион ПВО С-300В в районе оккупированного Токмака.