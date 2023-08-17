С-300В, "Малка" и РЭБ "Житель": обновленные потери российских войск по данным Oryx (список)
Украинские войска продолжают системную работу по уничтожению российской артиллерии и средств противовоздушной обороны. В районе оккупированного Токмака уничтожили целый дивизион ЗРК С-300В.
Украинские военные ударами HIMARS уничтожили несколько пусковых установок редкого зенитно-ракетного комплекса С-300В и радаров к ним. Об этом сообщает Якуб Яновский из проекта Oryx, который ведет список потерь ВС РФ и ВСУ на основе открытых данных.
В обновленном списке потерь у российских войск добавилось 27 единиц техники. Среди них есть несколько единиц ПВО, три танка, артиллерия и БМП.
В частности Силы обороны уничтожили 3 танка — 2 Т-72Б образца 1989 года и одну машину, которую не удалось установить. Также оккупанты потеряли 11 единиц легкобронированной техники, больше всего БМП-1 и БМП-2 — по 3 единицы, а также 2 МТ-ЛБ и 2 БТР-82.
Также ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу. Эффективными ударами было уничтожено 5 единиц артиллерии, среди которых редкая 203-мм САУ "Малка", 152-мм САУ "Мста-СМ-2", которая является модернизацией базовой "Мсты-С".
Больше всего потерь российские оккупанты понесли в зенитно-ракетных комплексах и в различных элементах к ним:
- 1 ЗРПК "Панцирь-С1" — повреждены;
- 1 пусковая установка С-300В4 9А83М2;
- 1 пусковая установка С-300В4 9А84-2;
- 1 радиолокационная станция к С-300В 9С32М — повреждена;
- 1 радиолокационная станция к С-300В 9С19М2 — повреждена.
Удары наносились из реактивной установки HIMARS.
К тому же украинские военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Житель". Фокус рассказывал, что это за установка, и чем она опасна для украинской армии.
Между тем украинская армия понесла такие потери: 2 танка, 3 БМП, 1 БТР-4, 1 миномет, 1 БПЛА. Также оккупанты впервые повредили американский БТР Stryker. Всего в списке добавилось 9 единиц вооружения и техники.
Напомним, ВСУ уничтожили почти дивизион ПВО С-300В в районе оккупированного Токмака.