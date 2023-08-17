С-300В, "Малка" та РЕБ "Житель": оновлені втрати російських військ за даними Oryx (список)

Українські війська продовжують системну роботу зі знищення російської артилерії та засобів протиповітряної оборони. В районі окупованого Токмака знищили цілий дивізіон ЗРК С-300В.

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Українські військові ударами HIMARS знищили декілька пускових установок рідкісного зенітно-ракетного комплексу С-300В та радарів до них. Про це повідомляє Якуб Яновський з проєкту Oryx, який веде список втрат ЗС РФ та ЗСУ на основі відкритих даних.

У оновленому списку втрат у російських військ додалося 27 одиниць техніки. Серед них є декілька одиниць ППО, три танки, артилерія та БМП.

Зокрема Сили оборони знищили 3 танки — 2 Т-72Б зразка 1989 року та одну машину, яку не вдалося встановити. Також окупанти втратили 11 одиниць легкоброньованої техніки, найбільше БМП-1 та БМП-2 — по 3 одиниці, а також 2 МТ-ЛБ й 2 БТР-82.

Також ЗСУ продовжують контрбатарейну боротьбу. Ефективними ударами було знищено 5 одиниць артилерії, серед яких рідкісна 203-мм САУ "Малка", 152-мм САУ "Мста-СМ-2", яка є модернізацією базової "Мсти-С".

Оновлені втрати російських військ

Найбільше втрат російські окупанти понесли в зенітно-ракетних комплексах й в різних елементах до них:

1 ЗРПК "Панцирь-С1" — пошкоджено;

1 пускова установка С-300В4 9А83М2;

1 пускова установка С-300В4 9А84-2;

1 радіолокаційна станція до С-300В 9С32М — пошкоджено;

1 радіолокаційна станція до С-300В 9С19М2 — пошкоджено.

Удари завдавалися з реактивної установки HIMARS.

До того ж українські військові знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Житель". Фокус розповідав, що це за установка, та чим вона небезпечна для української армії.

Втрати з боку ЗСУ

Тим часом українська армія теж мала втрати: 2 танки, 3 БМП, 1 БТР-4, 1 міномет, 1 БПЛА та також окупанти вперше пошкодили американський БТР Stryker. Усього в списку додалося 9 одиниць озброєння та техніки.

Нагадаємо, ЗСУ знищили майже дивізіон ППО С-300В в районі окупованого Токмака.