"Они страдают": в Крыму ухудшилась гуманитарная ситуация из-за сложной логистики ВС РФ

Враг имеет транспортное сообщение с временно оккупированным Крымом только по трассе М-17, которая проходит через Армянск. Трасса является перегруженной и может быть остановлена, рассказали в Оперативном командовании "Юг".

В оккупированном Крыму обостряется гуманитарная ситуация из-за сложной логистики врага на юге. Об этом сообщила руководительница Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо".

"Мы говорим о том, что они (ВС РФ, — ред.) обеспокоены тем, как сейчас обустроена их логистика, и кроме военных нужд, действительно страдают и гуманитарные, потому что трасса (М-17 через Армянск, — ред.) фактически остается единственным сообщением и для поставок на полуостров, а там гуманитарная ситуация обостряется", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что трасса М-17, которая проходит через Армянск, остается единственным транспортным сообщением для врага, однако она перегружена. Более того, движение по этой трассе может остановиться из-за большего ухудшения ситуации с Крымским, Чонгарским, Геническим мостами. По словам Гуменюк, можно поработать над отрезанием транспортных артерий врага на юге, в результате чего останется только паромная переправа.

"Но и здесь море на нашей стороне, потому что уже в течение нескольких дней штормы не дают возможность использовать ее как логистическую артерию", — пояснила она.

Напомним, глава Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 17 августа заявила, что Крымский мост уже работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы моста открыты, но они работают в ограниченном режиме и только для легкового транспорта. Полную логистику не обеспечивают и через железную дорогу.

Также ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что сейчас общая проходимость Крымского моста составляет лишь половину от его нормальной работоспособности. Тогда как уже почти год прекращено железнодорожное сообщение на Крымском мосту.