Бойцы полка "Азов" вернулись на фронт, — НГУ

По данным командования Национальной гвардии, военнослужащие после возвращения на фронт имеют успехи в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

Бойцы полка специального назначения "Азов" вернулись на фронт и выполняют боевые задачи. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.

"Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — сказал Николай Уршалович.

Он отметил, что бойцы "Азова" удерживают занимаемые позиции и наносят врагу потери в живой силе и технике. Так, во вторник 15 августа артиллеристы уничтожили минометный расчет и инженерную машину Вооруженных сил Российской Федерации в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

Напомним, 31 июля командующий Национальной гвардии Украины полковник Александр Пивненко заявил, что командиры полка "Азов" готовятся к возвращению на фронт для выполнения боевых задач. В частности, он отметил, что Денис Прокопенко может принять участие в боевых действиях уже в течение месяца.

4 августа стало известно, что командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко вернулся в строй. В частности, он принимал участие в тактических учениях бойцов.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении домой командиров "Азова" Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлеги. Они после плена находились на территории Турции.