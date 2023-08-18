В Турции заложили второй корвет ADA для ВМС Украины (фото)

Стоимость одного корабля составляет около 8 млрд гривен. Первый корвет "Гетман Иван Мазепа" уже спустили на воду, в следующем году он должен быть готов.

На одном из судостроительных предприятий в Стамбуле состоялась торжественная церемония закладки второго корвета для нужд Военно-морских сил Украины типа ADA. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в фейсбуке.

Турция заложила уже второй корвет типа ADA, который строится по заказу Военно-морских сил Украины. В церемонии приняла участие украинская делегация в состав которой вошли: заместитель министра обороны Владимир Гаврилов и начальник штаба ВМС ВС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.

Второй корвет может получить название "Гетман Павел Скоропадский Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Отдельно в пресс-службе сообщили, что работы ведутся вовремя и в соответствии с графиком. Ранее капитан Владимир Угринский, который возглавит первый корабль гетман Иван Мазепа заявлял, что второй корвет будет носить имя "Гетман Павел Скоропадский".

Что известно о корвете типа ADA для Украины?

Осенью 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о строительстве двух военных баз на Черном море. Уже в декабре того же года стало известно, что Украина закупит корветы класса ADA в Турции. Тогда стоимость одного корабля оценивали в 8 млрд гривен, а всего ВМС должны были получить 5 кораблей.

До начала полномасштабного вторжения планировалось, что корпус корабля будут строить в Турции, а дальше их должны были достраивать в Николаеве. Сейчас, вероятно, так невозможно сделать из-за полномасштабной войны с РФ. В июле 2023 года СМИ сообщили, какое вооружение получит первый корвет "Гетман Иван Мазепа".

Вооружение корвета "Гетман Иван Мазепа"

Основные характеристики корабля:

водоизмещение — 1524 т (стандартная), 2032 т (полная);

длина — 99 м;

ширина — 14,4 м;

скорость хода — 15-30 узлов;

осадка — 3,6 м;

дальность плавания — 3500 миль;

экипаж — 93 + 13 доп. мест;

автономность плавания: 10-21 день.

Напомним, 11 ноября стало известно, что корвет "Гетман Иван Мазепа" сделан из металла "Азовстали".

2 октября корвет спустили на воду. Ожидается, что операционную готовность корвет приобретет в 2024 году. Это будет первый современный корвет в составе ВМС Украины.