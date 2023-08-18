Российские войска стерли город Марьинка с лица земли, — обозреватель Bild (фото)

На свежих фото Юлиана Рёпке видно, что даже после частичной оккупации Марьинки от населенного пункта почти ничего не осталось.

Военный обозреватель немецкого издания "Bild" Юлиан Рёпке сообщил, что украинский город Марьинка до начала российской оккупации насчитывал более 9 тысяч жителей, однако сейчас населенный пункт "стерт в порошок". Об этом сообщает издание Bild.

"До войны там жили около 9 000 человек. За последние месяцы значительная часть Марьинки перешла под контроль РФ, но была при этом полностью разрушена", — говорится в статье.

По словам журналиста, город "стерт в порошок" российскими войсками.

Россия обвинила ВСУ в уничтожении Марьинки

Отмечается, что фото разрушенного города в Донецкой области Юлиан Рьопке опубликовал в ответ на видео российского военкора Станислава Григорьева.

Так, российский военкор издания "Известия" выпустил репортаж о городе Марьинка, в котором обвинил ВСУ в уничтожении города западным оружием.

"ВСУ ведут огонь по городу из укрепрайонов, которые возводились годами, в том числе с помощью специалистов НАТО. Та же Марьинка таким образом превратилась в настоящую крепость", — сказал тогда он.

Что известно о Марьинке?

Марьинка — город в Украине Покровского района Донецкой области, расположенный в центральной части области, на реке Осикова. По состоянию на январь 2017 года в городе проживало 9672 человека.

В ходе полномасштабного вторжения России оккупанты продвинулись в Марьинке 22 марта 2022 года, уже 20 апреля ВСУ отбросили противника из города и вернули фронт боевых действий в состояние до 24 февраля. Фактически все это время в Марьинке продолжались бои. Сейчас в городе нет гражданских, только военные.

В декабре стало известно, что 3/4 части города оккупированы армией РФ. С начала войны и до ноября 2022 года из Марьинки было эвакуировано все мирное население.

Напомним, что 7 марта 2023 года глава Офиса президента Андрей Ермак показал последствия обстрела российскими оккупантами города Марьинка Донецкой области, на котором было видно, что Марьинки "больше нет".

Ранее, 6 марта, газета The New York Times показала, как бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады обороняют город Марьинка. Украинские позиции находятся в 274 метрах от ВС РФ.

Известно, что 6 июня спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что российские оккупанты пытаются взять город Марьинка Донецкой области любой ценой, однако украинские защитники не позволяют им это сделать. Об этом в эфире телемарафона рассказал