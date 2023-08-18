Наступление ВСУ будет долгим, но россияне уже понесли тяжелые потери, — Милли

По словам американского топ-офицера, российские оккупационные силы испытывают серьезные сложности — низкий моральный дух, трения командования и нарушенная логистика. При этом украинские войска медленно, но уверенно продвигаются.

Наступление Сил обороны Украины будет происходить медленно и в течение продолжительного времени, при этом российские войска уже понесли значительные потери. Об этом 18 августа сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет The Washington Post.

"Россияне находятся в тяжелом положении. Они понесли огромные потери. Их моральный дух не очень высок. Их руководство сомнительно и нестабильно, в зависимости от типа подразделения", — отметил Милли.

По словам генерала, существует значительное количество споров на стратегическом уровне в командовании оккупантов. Логистика также находится в неудовлетворительном состоянии.

Милли добавил, что еще несколько месяцев назад он прогнозировал, что контрнаступление ВСУ будет продолжительным, кровавым и плавным. В настоящее время эти прогнозы сбываются, но, как сказал Милли, Украина продолжает сражаться и вести тяжелый бой.

Милли также объяснил, что для Украины эта война является борьбой за выживание, но для остальной Европы, мирового сообщества и США суть заключается в поддержании международных норм и правил.

"То, что сделал Путин, — это лобовая атака на те правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны", — подчеркнул Милли.

По словам американского генерала, если результатом войны будет свободная и независимая Украина с сохранением территориальной целостности, это потребует значительных усилий и времени.

По поводу дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине, Милли отказался делать комментарии о будущих событиях и текущих переговорах. Он считает, что сейчас еще рано говорить о таких вопросах, так как текущее контрнаступление еще не завершилось, и нужно дождаться развития событий.

Контрнаступление Украины — последние новости

По данным СМИ, ВСУ продвигаются в направлении оккупированного города Токмак Запорожской области, который откроет путь на Мелитополь на юго-восток.

Ситуация на Запорожском направлении Фото: deepstatemap.live

Сообщалось, что Силы обороны прошли минное поле к северу от Токмака и всутпили в бой с первой линией обороны ВС РФ, удерживающей город.

Ранее, 17 июля, СМИ сообщали, что в ходе освобождения села Старомайорское Донецкой области Силы обороны Украины могли потерять 31 единицу бронетехники.

Днем ранее, 16 августа, американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете подтвердил освобождение поселка Урожайное Донецкой области.

Также 16 августа стало известно, что Силы обороны приближаются к передовой позиции ВС РФ у села Работино Запорожской области.

Напомним, 16 августа военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что стратегия фланговых атак оказалась наиболее результативной в операции наступления. При этом он отметил, что контрнаступление усложняет дефицит артиллерии у Сил обороны.

Ранее, 9 августа СМИ писали, что кассетные боеприпасы дали импульс Силам обороны в отвоевывании захваченных Россией территорий.