"Не должны спрашивать разрешения": Данилов рассказал, будет ли Украина атаковать Курскую АЭС

По словам секретаря СНБО, Киев не вмешивается в работу объектов РФ, которые не относятся к военному делу. В частности, речь идет о Курской атомной электростанции, на которой, по данным ГУР, россияне могут осуществить провокацию.

Украина не собирается атаковать Курскую атомную электростанцию в РФ, так как она не является военным объектом. Об этом сообщил "Украинскому Радио" секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У Украины нет намерений вмешиваться в работу объектов, о которых пишут в соцсетях, в том числе и Курской АЭС. Мы атакуем те объекты, которые имеют непосредственное отношение к военному делу и здесь не должны спрашивать ни у кого разрешения. Делаем мы это нашим оружием, которое с каждым днем ​​становится все лучше и лучше", — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Россия распространяет огромное количество фейков, что является большой проблемой не только для Украины, но и для всего мира.

"Если вы не понимаете, кто стоит за тем или другим сообщением, не обращайте на него внимание. Манипуляции, к которым прибегает РФ, вбрасывая те или иные вещи, влияет на сознание и это очень опасно", — добавил Данилов.

Напомним, о том, что в России предположительно готовят провокацию на Курской АЭС сообщали в Центре национального сопротивления. Предположительно в Курской области ведется подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям была поставлена задача создать транспортный реестр.

17 августа представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что высшее руководство РФ, вероятно, уже разработало и подготовило сценарий с совершением провокации на территории Курской атомной электростанции (АЭС). По данным украинской разведки, целью террористического акта в России может быть повышение уровня мобилизации и укрепление поддержки Кремля.

Фокус рассказывал 19 августа о том, как россияне проводят информационно-психологические операции (ИПСО), чтобы ввести украинцев в заблуждение и задеть за живое. Среди актуальных тем — мобилизация и война.

Также Фокус писал 19 августа о том, что ВС РФ ударили по центру Чернигова. По предварительным данным, погибли 7 человек, более 110 получили ранения. По словам главы МВД, большинство пострадавших в момент атаки находились в автомобилях, переходили дорогу по пешеходному переходу или возвращались из церкви.