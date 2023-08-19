Удар "Искандером", много жертв и трехдневный траур: что известно об обстреле Чернигова (видео)

В результате ракетного удара ВС РФ по центру города, по последним данным, погибли 7 человек, а 136 граждан получили различные ранения и травмы. Россияне осуществили обстрел Чернигова в момент проведения выставки дронов, на которую пришли десятки мирных жителей.

В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации по центру города. Известно о 136 пострадавших, а в городе объявлен трехдневный траур. Фокус собрал все подробности утреннего ракетного удара ВС РФ.

Обстрел Чернигова 19 августа — что известно

В субботу, 19 августа, ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Чернигова. Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты запустили по городу, предположительно, баллистическую ракету. Позже глава ОВА уточнил, что ВС РФ атаковали областной центр "Искандером".

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что удар пришелся по Драмтеатру в Чернигове. Момент "прилета" вражеской ракеты попал на видео.

Ранее в сети появилась афиша, в которой анонсировалась выставка дронов "Люті пташки" в городе. Мероприятие было запланировано на 19 августа.

Организатор выставки и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская сказала, что после объявление воздушной тревоги выставка дронов была прервана, а участников оповестили о необходимости спуститься в укрытие.

По словам Марии Берлинской, мероприятие было предварительно официально согласовано с местными властями, а конкретное место проведения мероприятия сообщили только зарегистрированным и проверенным участникам за несколько часов до начала.

В Черниговском городском совете заявили, что не согласовывали проведение выставки в городе и не предоставляли соответствующих разрешений. В Чернигове объявлен трехдневный траур — с 19 по 22 августа.

Обстрел Чернигова 19 августа — что известно о жертвах атаки

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате обстрела погибло 7 человек. Еще 129 людей получили различные ранения, их них 15 детей и 15 сотрудников полиции. Всего в результате ракетного удара пострадали 136 человек.

"Искренние соболезнования семьям погибших", — написал глава МВД.

По словам Игоря Клименко, большинство жертв и пострадавших находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все находившиеся в Драмтеатре вовремя спустились к укрытию.

Обстрел Чернигова 19 августа — реакция президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетную атаку ВС РФ по Чернигову, отметив, что под удар попала площадь, политехника и театр. Глава государства также выразил соболезнования тем, кто потерял близких.

"Сделаем еще больше для консолидации мира против российского террора. Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", — написал президент.

Обстрел Чернигова 19 августа — что говорят в России

Российские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, не исключают, что ВС РФ якобы целились в тайный "фестиваль для военных". В качестве "подтверждения" журналисты опубликовали распечатку приглашения, в котором изложены детали мероприятия "Люті пташки".

Отметим, что на данный момент нет подтверждения тому, что предоставленный российскими СМИ документ не является фейком.

Фото: РИА Новости

Обстрел Чернигова 19 августа — реакция Минобороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что российские оккупанты не только намеренно бьют по гражданским объектам, но и выбирают те, которые наиболее символичны или уязвимы.

"Конечно, они и без публичности знают, где какой объект расположен, но для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно болезненнее", — объяснила Маляр.

По словам Анны Маляр, за время полномасштабной войны уже случались "прилеты" по местам, в которых проводились публичные мероприятия, вне зависимости от того, были ли они анонсированы.

"Да, сегодня нет безопасного места в Украине. Надежно только в укрытии. Поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что мы делаем и где бываем", — написала Маляр.