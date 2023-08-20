На фронте погиб актер "Крепостной" Алексей Хильский (фото)

Актер погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. У него осталась жена и дочь.

17 августа на войне погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Об этом 19 августа сообщила его жена Надежда Хильская в Facebook.

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех кого я знаю. Самым добрым! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", — написала Надежда Хильская.

Актер проходил службу в 46-й отдельной аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск (ДШВ) в должности главного сержанта взвода разведроты. Хильский погиб в боях на Запорожском направлении. Также он участвовал в следующие в Херсонской области, воевал под Бахмутом и Соледаром.

За время службы актер дважды получал ранения, однако после выздоровления возвращался на фронт. У мужчины остались жена и дочь.

Актер Алексей Хильский: что о нем известно

Алексей Хильский родился 14 ноября 1987 года в Каменском Днепропетровской области. В 2010 году его приняли в труппу Днепровского драматического молодежного театра "Верим!". А в 2014 году он закончил Днепропетровский театрально-художественный колледж. Актер снимался в таких фильмах: "Нюхач", "Крепостная", "Доктор Ковальчук", "Место под солнцем", "Опер по вызову", "Загадка для Анны", "Наседка" и другие.

Напомним, 8 августа на фронте погиб основатель знаменитой акции "Мегамарш в вышиванках" Андрей Бабинский в результате артиллерийского обстрела с использованием кассетных боеприпасов РФ.

8 августа на фронте погиб Андрей Веремеенко, защитник Украины из состава штурмового батальона "Айдар". Он защищал Украину с 2014 года.