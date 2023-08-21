ВС РФ отступают возле Работино, ВСУ продвигаются на нескольких направлениях, — DeepState (карта)

По словам аналитиков, ожесточенные бои не прекращаются в районе Бахмута — ВС РФ применяют на этом участке фронта комбинированное минирование, что оказывает существенное влияние на продвижение ВСУ.

ВСУ продолжают движение в районе Работино Запорожской области. Но российские войска минируют районы отступления, что замедляет контратакующие действия украинских защитников. Об этом свидетельствуют обновленные карты DeepState.

Контрнаступление Украины: Сватовское направление

Продолжаются боестолкновения возле Синьковки и в Серебрянском лесничестве (Серебрянский заказник). Действия противника не были успешными в означенном районе.

Карта боевых действий

Контрнаступление Украины: Бахмутское направление

Возле Бахмута, в Клещиевке и рядом с Андреевкой, идут тяжелые бои, где у сил обороны Украины наблюдается частичный успех. ВС РФ применяют здесь комбинированное минирование, что существенно влияет на продвижение ВСУ.

Карта боевых действий

Карта боевых действий

Запорожское направление

Идут тяжелые бои в районе Работино и на территории самого населенного пункта. Украинские войска оттесняют оккупантов.

Карта боевых действий

На Беломосковском, Северском, Белгородском и Таврическом направлениях без перемен.

В районе Авдеевки враг вновь пытается наступать, на Бердянском направлении — войска противника бежали с некоторых позиций.

Карта боевых действий

Карта боевых действий

По сведениям аналитиков, наиболее ожесточенные бои продолжаются на Запорожском направлении, а также Бахмутском и Сватовском, хотя здесь боестолкновения не столь интенсивны.

Авторы публикации приводят статистику применения FPV-дронов; по части БПЛА есть улучшения по сравнению с тем, что было в июле: "80 раз поражают нас, а 169 раз поражаем мы". Вместе с тем этого все же недостаточно, т.к. "для победы наше преимущество должно быть кратным".

Контрнаступление ВСУ

Накануне, 20 августа сообщалось, что, по данным ISW, ВСУ продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а также удерживают инициативу на Бахмутском направлении.

Также сообщалось, что в США говорят об упущенной возможности завершить войну переговорами.