17 танков, 23 БМП и БТР и Ту-22М3: обновленные потери ВС РФ по данным Oryx (список)

Украинской армии впервые удалось полностью сжечь российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, а также уничтожить более 20 единиц БМП, БТР и МТ-ЛБ.

Российские оккупанты потеряли более 10 танков, БМП и артиллерии. Всего в списке добавилось 65 единиц техники. Об этом сообщает Якуб Яновский из проекта Oryx, в котором ведут список потерь российской и украинской армий на основе фото или видео фиксации.

В предыдущем списке потерь Яновский говорил, что добавил в список не всю потерянную технику, поэтому на этот раз потери больше и включают в себя больше различных образцов вооружения. В частности украинские военные смогли уничтожить 21 единицу легкобронированной техники, среди которых больше всего БМП-1 — 8 единиц, БМП-2 — 4 единицы и 3 БТР-82. Из 23 машин только 3 были повреждены, все остальные были полностью уничтожены, а один БТР не удалось идентифицировать. В РФ становится больше старой техники на поле боя, о чем свидетельствует статистика Верекера.

Потери ВС РФ по легкобронированной технике

Также в списке добавилось значительное количество танков — 17 единиц. Продолжается тенденция, которую отметил Ричард Верекер, в российской армии основным боевым танком становится Т-80БВ и Т-80БВМ, их было уничтожено 7 и 2 соответственно. Также одну модификацию Т-80 не удалось идентифицировать.

Контрбатарейная борьба продолжается и украинские войска выбили 10 единиц САУ, гаубиц и реактивной артиллерии. В частности 240-мм самоходный миномет "Тюльпан", одну установку БМ-21 "Град" и по две гаубицы Д-30, Д-20 и Мста-Б.

Российские войска потеряли одну зенитно-ракетную установку "Стрела-10" и стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который якобы атаковал украинский БПЛА. Дополнительно оккупанты потеряли 4 БПЛА, из которых ZALA 421-16Е стал трофеем. Было уничтожено 6 грузовиков оккупантов.

Список потерь российских оккупантов Список потерь российских оккупантов

С украинской стороны потери оказались в разы меньше. В список добавилось 23 единицы техники, среди которых 3 танка Т-64БВ, Т-64БВ образца 2017 года и Т-72АВ. Также враг повредил две ЗРК "Стрела-10" и повредил 4 броневиков Mastiff и Kirpi. Также враг уничтожил сразу 4 БТР-3.

Обновленные потери украинской армии

Напомним, 21 августа Украина впервые полностью уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который может быть носителем ядерного оружия.

20 августа в ВСУ озвучили потери российских войск на Таврическом направлении за последние сутки — 6 танков и более 200 солдат.