"Парад" техники: на Крещатике разгружают подбитое вооружение ВС РФ (фото)

В украинской столице не планируются массовые мероприятия, но на центральной улице покажут уничтоженную вражескую технику.

В Киеве готовят центральную улицу ко Дню Государственного флага и Дню независимости. На Крещатике начали разгружать российскую технику, которую уничтожили бойцы ВСУ. Об этом сообщает "Суспільне".

На Крещатике состоится "парад" уничтоженной российской техники. На дороге уже устанавливают уничтоженные танки, БМП, БТРы, остатки сбитых ракет и другие образцы вражеского вооружения. Крещатый перекрыт от угла Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости до 29 августа 23:00.

Подбитый БТР оккупантов и броневик "Тигр" на заднем фоне Фото: Суспільне

Сейчас на главной улице разгрузили около 20 единиц подбитой российской техники: БТР-82, броневики "Тигр", КамАЗы, реактивные установки залпового огня, БМП и БМД, а также ЗРК "Бук", танки Т-90, Т-80 и Т-72.

Уничтожена техника оккупантов Фото: Суспільне Уничтоженная техника оккупантов на Крещатике Фото: Суспільне "Парад" уничтоженной техники рф Фото: Суспільне

По случаю Дня независимости празднований не будет. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что общественный транспорт будет курсировать с изменениями. Автобусы №62 и №114 будут объезжать Крещатик.

Обновленная схема движения для автобусов

Напомним, 19 августа в КГГА рассказали, как пройдет День независимости в Киеве — без парада, но с российской техникой.

11 апреля в Минобороны раскрыли план оккупантов по захвату Киева. Враг готовился к параду на Крещатике.