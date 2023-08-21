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Военный Фокус Российско-украинская война

"Парад" техники: на Крещатике разгружают подбитое вооружение ВС РФ (фото)

уничтоженная техника на крещатике
Фото: Суспільне | Разгрузка тактического грузовика КамАЗ

В украинской столице не планируются массовые мероприятия, но на центральной улице покажут уничтоженную вражескую технику.

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В Киеве готовят центральную улицу ко Дню Государственного флага и Дню независимости. На Крещатике начали разгружать российскую технику, которую уничтожили бойцы ВСУ. Об этом сообщает "Суспільне".

На Крещатике состоится "парад" уничтоженной российской техники. На дороге уже устанавливают уничтоженные танки, БМП, БТРы, остатки сбитых ракет и другие образцы вражеского вооружения. Крещатый перекрыт от угла Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости до 29 августа 23:00.

уничтоженная техника рф Fullscreen
Подбитый БТР оккупантов и броневик "Тигр" на заднем фоне
Фото: Суспільне

Сейчас на главной улице разгрузили около 20 единиц подбитой российской техники: БТР-82, броневики "Тигр", КамАЗы, реактивные установки залпового огня, БМП и БМД, а также ЗРК "Бук", танки Т-90, Т-80 и Т-72.

Уничтожена техника оккупантов Fullscreen
Уничтожена техника оккупантов
Фото: Суспільне
Уничтоженная техника оккупантов на Крещатике Fullscreen
Уничтоженная техника оккупантов на Крещатике
Фото: Суспільне
"Парад" уничтоженной техники рф Fullscreen
"Парад" уничтоженной техники рф
Фото: Суспільне
Уничтожена техника оккупантов
Уничтоженная техника оккупантов на Крещатике
"Парад" уничтоженной техники рф

По случаю Дня независимости празднований не будет. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что общественный транспорт будет курсировать с изменениями. Автобусы №62 и №114 будут объезжать Крещатик.

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Обновленная схема движения для автобусов

Напомним, 19 августа в КГГА рассказали, как пройдет День независимости в Киеве — без парада, но с российской техникой.

11 апреля в Минобороны раскрыли план оккупантов по захвату Киева. Враг готовился к параду на Крещатике.