По примеру Венгрии и Чехословакии: в Минобороны раскрыли план РФ по захвату Киева

По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, оккупанты готовились не к уличным боям в столице, а к проведению парада на Крещатике. Об этом говорит наличие парадной формы ВС РФ, которую находили в уничтоженной технике.

Related video

План захвата Киева в феврале 2022 года был рассчитан на краткосрочную операцию продолжительностью в 3-5 суток. Об этом рассказал замминистра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "РБК-Україна", опубликованном 11 марта.

По его словам, Россия ориентировалась на планы, которые использовал СССР в Венгрии в 1956-м, Чехословакии в 1968-м и в Афганистане в 1979 году.

"Оккупанты по привычному для себя принципу планировали как можно быстрее высадить силы специальных операций (ССО) и воздушные десанты на подступах к Киеву — на аэродромах Гостомель и Васильков", — рассказал Павлюк.

Как вспоминает генерал-лейтенант, противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить украинскую систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и объекты критической инфраструктуры.

"Далее в условиях дезорганизации и краха системы управления они собирались захватить правительственный квартал и ликвидировать или арестовать украинское руководство. И взамен установить своих ставленников — марионеток", — отметил Павлюк.

Примечательно, что в уничтоженной технике россиян нашли парадную форму. По словам Павлюка, оккупанты готовились не к уличным боям, а к параду на Крещатике.

"Впоследствии, безусловно, этот план изменился, поскольку намерения противника были полностью разбиты Силами обороны", — вспоминает Павлюк.

По словам замминистра оборонного ведомства, после серии неудач в Украине российским войскам пришлось перегруппироваться, однако они не оставили попыток захватить столицу. ВС РФ попыталась полностью окружить и блокировать город, оккупанты наносили огневые удары по Киеву в надежде посеять панику среди местного населения и заставить власти сдаться.

Напомним, 11 апреля генерал-лейтенант Александр Павлюк также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения 70 тысяч российских военных и 7000 боевых машин из 35-й общевойсковой армии РФ зашли на территорию Украины со стороны Беларуси.

Ранее, 9 апреля, аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что президент РФ Владимир Путин может предложить перемирие во время празднования православной Пасхи 16 апреля, дабы замедлить ожидаемое контрнаступление украинской армии.