За прикладом Угорщини та Чехословаччини: у Міноборони розкрили план РФ щодо захоплення Києва

За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, окупанти готувалися не до вуличних боїв у столиці, а до проведення параду на Хрещатику. Про це свідчить наявність парадної форми ЗС РФ, яку знаходили в знищеній техніці.

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План захоплення Києва в лютому 2022 року був розрахований на короткострокову операцію тривалістю 3-5 діб. Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 11 березня.

За його словами, Росія орієнтувалася на плани, які використав СРСР в Угорщині 1956-го, Чехословаччині 1968-го та в Афганістані 1979 року.

"Окупанти за звичним для себе принципом планували якнайшвидше висадити сили спеціальних операцій (ССО) та повітряні десанти на підступах до Києва — на аеродромах "Гостомель" і "Васильків", — розповів Павлюк.

Як згадує генерал-лейтенант, противник хотів ракетними й авіаційними ударами знищити українську систему ППО, пункти управління військових частин Збройних сил України, Національної гвардії та об'єкти критичної інфраструктури.

"Далі в умовах дезорганізації та краху системи управління вони збиралися захопити урядовий квартал і ліквідувати чи заарештувати українське керівництво. І натомість встановити своїх ставлеників-маріонеток", — зазначив Павлюк.

Примітно, що в знищеній техніці росіян знайшли парадну форму. За словами Павлюка, окупанти готувалися не до вуличних боїв, а до параду на Хрещатику.

"Згодом, безперечно, цей план змінився, оскільки наміри противника були повністю розбиті Силами оборони", — згадує Павлюк.

За словами заступника міністра оборонного відомства, після серії невдач в Україні російським військам довелося перегрупуватися, проте вони не залишили спроб захопити столицю. ЗС РФ спробували повністю оточити й блокувати місто, окупанти завдавали вогневих ударів по Києву в надії посіяти паніку серед місцевого населення та змусити владу здатися.

Нагадаємо, 11 квітня генерал-лейтенант Олександр Павлюк також розповів, що на початку повномасштабного вторгнення 70 тисяч російських військових і 7000 бойових машин із 35-ї загальновійськової армії РФ зайшли на територію України з боку Білорусі.

Раніше, 9 квітня, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що президент РФ Володимир Путін може запропонувати перемир'я під час святкування Великодня 16 квітня, щоб уповільнити очікуваний контрнаступ української армії.